ألفت المزلاوي: مصر فى عهد السيسي مختلفة..و"حياة كريمة"مبادرة القرن«فيديو»

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أشادت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ، بالانجازات التي شهدتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية خلال 7 سنوات وصفتها بالعجاف ،مؤكدة أن لا احد ينكر أن الرئيس السيسي تولي رئاسة الجمهورية كانت الدولة مهلهلة والاقتصاد متفكك مما سبب معاناة للمواطنين،فضلا عن تحملهم آثار موجة الاصلاح الاقتصادي، إضافة إلى وجود اجندات تخريبية فى كل الاتجاهات وتحديات فى كل القطاعات والمجالات والمناحي المختلفة.

مبادرة حياة كريمة

وثمنت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى قري الصعيد على كافة المستويات، مثمنة مبادرة حياة كريمة كمبادرة القرن ،لافتة إلى ما تقدمة من خدمات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة ، إضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ، فضلا عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي بما يضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.

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ولفتت النائبة ألف المزلاوي، عضو مجلس النواب،إلى موكب المومياوات الملكية ،الذي أثار اعجاب العالم أجمع، إضافة إلى إحياء حضارة 700 عام ، من خلال نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الكبير إلى متحف الحضارات بالفسطاط ،فى موكب مهيب فريد من نوعه.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.