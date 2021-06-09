صفقة سوبر على أعتاب الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اهتمام النادي الزمالك بالتعاقد مع يحيى جبران لاعب وسط نادي الوداد الرياضي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض استعداداً للموسم الكروي المقبل

وأوضحت التقارير المغربية أن الزمالك يسعى للحصول على خدمات نجم الوداد المغربي لتعويض الرحيل المحتمل للدولي التونسي فرجاني ساسي والذيأصبح قريباً من مغادرة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعدما رفض تمديد عقده مع الزمالك واتفق على الانتقال إلى نادي الريان القطربي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن صفقة يحيى جبران سوف تكلف خزينة الزمالك مليون و200 ألف دولار والاستغناء نهائيا عن لاعبه المعار محمد أوناجم في الميركاتو الصيفي المقبل

ويسعي مسئولو نادي الزمالك في تقديم عرض رسمي إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي للتعاقد مع يحيى جبران بداية من الموسم المقبل في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الثنائي المغربي محمد أوناجم وحميد أحداد لنادي الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

موعد مباراة الزمالك وودادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للزمالك عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

مران الزمالك

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول بعد العودة والتي شهد تركيز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، في المباراة الودية.