صور.. سفير الإمارات بالقاهرة يزور جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع السفارات المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية، وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف.

ورحب المحرصاوى، بالسفير والمرافقين له فى رحاب الجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد ترجمة حقيقية وتأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرًا إلى أن التعاون دائم ومستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فى عدة مجالات، ومنها: احتضان أبوظبى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التى وقعها كل من: فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان فى فبراير 2019م، وأيضا نجد الدكتور رشاد سالم، الأستاذ بجامعة الأزهر، رئيسًا لجامعة الشارقة على مدار عدة سنوات، والدكتور عبد الحكيم الشرقاوى، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، إضافة إلى التعاون فى مجال تحدى القراءة، وأيضًا تعاون مع جامعة رأس الخيمة فى مجال الطب، بجانب التعاون فى مجال تأليف ومراجعة المناهج الدراسية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى من قبل أساتذة جامعة الأزهر.

من جانبه، أعلن الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ترحيبه بالتعاون بين الجامعات الإماراتية، وجامعة الأزهر، بوصفها قبلة العلم وكعبة العلماء.