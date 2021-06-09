بنحو 2 مليار جنيه.. لجنة الخطة تقر موازنتى الشيوخ والنواب للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وتبلغ موازنة مجلس النواب المتوقعة للسنة المالية الجديدة 2021 - 2022 مليار و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلاف جنيه.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من التقرير النهائى لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها وإقرارها.
ويعقد مجلس النواب جلسات عامة الأسبوع المقبل وذلك لسرعة إنهاء الموازنة رغم أن البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات أسبوعبا بين النواب والشيوخ وللمرة الاولى منذ فترة يعقد مجلس النواب جلساته العامة لأسبوعيين متتاليين.
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