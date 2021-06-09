وزير النقل يشارك في الاجتماع الاول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات...

الوزير يستعرض مشروعات وزارة النقل المستقبلية فى إطار رؤية مصر 2030 وخطة الوزارة لادخال القطاع الخاص في ادارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل , والخط الثالث للمترو وقطاع نقل البضائع وعربات النوم والخدمات المتكاملة والبضاعة وورش السكة الحديد والمناطق اللوجيستية ومحطات النقل البحري وموانئ النقل النهري

شارك اليوم الفريق مهندس كامل الوزير– وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الاول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية وحيث شارك في الاجتماع السفير /طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة ، انيسا داتي المدير الاقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة ( بالانابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر ) ، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية .

وفي بداية كلمته عبر الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد مشيرا الى أن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته . مضيفاً أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014 ، وتتبنى مصر خطة طموحة في الاصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030

وأضاف الوزير أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020بالقاهرة اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية ، وقد عكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت ، لاسيما وان المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، هذا علاوة على الاستثمارت البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول ، مشيراً إلي أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

وإستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 ، مشيرا الى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكافة مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لاسيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .

كما أكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع على عدد من النقاط الهامة تمثلت في ان وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة و الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل مستعرضاً عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT كما سيتم اسناد ادارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد االاغراض بالموانئ المصرية الى شركات قطاع خاص عالمية بالاضافة الى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية الى شركات كما اكد الوزير على ان هناك خطه طموحه لادخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربه نوم فاخره لخدمه حركه السياحه ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال .

وأضاف الوزير ان تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على بثلاث ركائز : الأولي تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية والثانية في حاله عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالميه متخصصه لديها تمويل خاص للمشروعات بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطه وفترات سماح وسداد طويله علي ان تقوم الشركات المصريه بتنفيذ الاعمال المدنيه والاعتياديه والتعاون في توطين صناعه النقل في مصر اما الركيزه الثالثه فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركه مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركه مع القطاع الخاص بوزاره الماليه مؤكدا أن كل مشروعات وزاره النقل تتم بكفاءه وسرعه وانجاز وفقاً لتوجيهات القياده السياسيه وأنه كلما كانت الشركات جاده في التفاوض يتم انهاء الاتفاقات بسرعه إنجاز اكبر كما اكد وزير النقل على جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانيه في مجال السلامه وفي مجال اداره المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

و أشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تعتبر النقل الاخضر من أولى اهتمامتها وأن وزارة النقل تبنت سياسات هامة فى كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة مشيرا الى تنفيذ مشروعات مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك اتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الاخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري ودعا الوزير الشركات البريطانيه للمشاركه في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني ، مؤكداً على ثقتة في نجاح تلك المهمة التي تعبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين متمنياً للعلاقــات الـمصرية البريطانية المزيد من التقدم والإزدهار.

وفي حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030 اكد الوزير أنه في مجال مشروعات الطرق والكبارى يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطنى وبواسطة شركات وطنية مصرية وفيما يتعلق بمشروعات الوزراة المنفذة بشراكة إنجليزية أشار الوزير إلي مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و ٦ أكتوبر و مشروع توريد عدد ٥٠ جرار جديد واعادة تاهيل عدد ٥٠ جرار مستعرضاً الفرص الإستثمارية فى مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للإستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى و مدينة 6 أكتوبر و مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى و مدينة 6 أكتوبر و مشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/العاشر من رمضان/الروبيكي بالاضافة الى المشروعات المطروحة للإستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للإستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الاسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة و إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة فى المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب

وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إستعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات - بضائع عامة) سفاجا موضحا مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعدة الأغراض خلف الحاجز الغربى و كذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للإستثمار مثل مشروع انشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري اشار الوزير الى المشروعات المطروحة للإستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالإنتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهرى بمحافظة قنا و مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج .