الصحة تبدأ تطعيم غير القادرين بلقاح كورونا فى المنازل

بدأت وزارة الصحة والسكان في تطعيم المواطنين غير القادرين علي الحركة بلقاح كورونا في المنازل بعد قيامهم بالتسجيل علي موقع حجز اللقاح، مشيرة إلى أنه يمكن لغير القادرين الاتصال على رقم 15335 للاستفادة من الخدمة.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، فى إطار خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
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