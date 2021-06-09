التعليم تعلن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن امتحانات طلاب الشعبة العلمية سوف تعقد فى أيام مستقلة عن أيام امتحانات الشعبة الأدبية، بينما يعقد امتحان مختلف لكل من الشعبة الأدبية والعلمية فى المواد المشتركة التى تضاف للمجموع كاللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يكون هناك انترنت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وبالتالى لن يتم الدخول على مراجع بنك المعرفة أثناء الامتحان، بما فى ذلك القواميس والمعاجم من أجل تأمين التابلت، موضحة أن الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد المسموح به أثناء الامتحان، وعلى الطالب أن يكون حريصا على اصطحاب نسخة من الكتاب أثناء التوجه إلى لجنة الامتحان، لأنه لن يستطيع أن يفتح نسخة الكتاب pdf، خلال الإجابة عن الأسئلة.

وشددت الوزارة، أنه سيتم تأمين اللجان، ولن يستطيع أى طالب اختراق التابلت أو استخدامه كوسيلة غش، ومن يحاول الغش أو تصوير الأسئلة أو الأجوبة سوف يتعرض للمساءلة القانونية، ويحصل على جزاء رادع.