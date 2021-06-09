/635239/وزير-الرياضة-يبحث-عن-إنشاء-مجمع-رياضي-للاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بمقر الوزارة، وذلك في ضور رغبة الكاف في تكثيف أوجه التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة في شتي مجالات لكرة القدم، وبحث إنشاء مجمع رياضى للكاف وأكاديميات كرة القدم بالمدارس المصرية، ويستعرض دوت الخليج ملف اللقاء.

وتضمن اللقاء بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تشمل الإجراءات الخاصة بإنشاء مجمع رياضى للاتحاد الأفريقي على مساحة كبيرة يتم تخصيصها من خلال جهات الدولة المعنية، وذلك في ضوء الضوابط المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بالكاف والتي تم اعتمادها عام 2019.

كما بحث وزير الرياضة مع أمين عام الكاف دراسة إنشاء مشروع أكاديميات كرة القدم داخل المدارس المصرية المرحلة السنية 13 حتى 15 سنة، وذلك لتصبح أحد اهم آليات اكتشاف المواهب من النشء والشباب والفتيات بالمدارس المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الرياضة للأمين العام أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر، مشيراً أن العديد من دول القارة الأفريقية تشهد خلال الفترة الحالية تطورات كبيرة في مجال منظومة كرة القدم.

كلمة الأمين العام للكاف

ومن جانبه وجه الأمين العام للكاف شكره وتقديره لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الأفريقية مشيراً أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.

جدير بالذكر ان اللقاء لم يتطرق مطلقاً للحديث عن إمكانية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022 ، خاصة أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التواصل سواء من الجانب المصرى أو من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن استضافة مصر للبطولة الأفريقية في ظل أن آخر نسخة للبطولة تم استضافتها مصر عام 2019.