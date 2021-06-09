تعرف على شروط ومميزات الالتحاق بأكاديمية الأهلي لكرة القدم.. تفاصيل

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اعلن النادي الأهلي عن فتح باب الأشتراك في الأكاديمية للموسم الكروي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك بجميع فروع الأكاديمية على مستوى الجمهورية.

وتفتح أكاديمية الأهلي الباب أمام المشتركين الجدد أو الراغبين في تجديد اشتراكاتهم، في الأعمار السنية المختلفة، وحدد محمد عبد المنعم شطة المشرف عن قطاع الأكاديمية، العديد من أرقام الهواتف للتيسير على المشتركين والرد على كل الاستفسارات.

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أكاديمية النادي الأهلي للرياضة البدنية لكرة القدم هي مدرسة لتعليم أسس كرة القدم، وفق الأنظمة الحديثة المتبعة في العالم في كرة القدم. يتم القبول في الأكاديمية من سن 4 سنوات وحتى سن 14 سنة، وهي المراحل العمرية الصغيرة التي يمكن تأهيلها لممارسة كرة القدم باحتراف مستقبلاً، بشرط التميز في المستوى.

شهر يوليو

يبدأ الموسم في الأكاديمية في شهر يوليو من كل عام وينتهي في شهر أبريل من العام التالي،بين نظام العمل في الأكاديمية واحد في جميع الأفرع، ولا يختلف من فرع لآخر إلا في بعض الأشياء مثل عدد أيام التدريب ومواعيدها والشئون الداخلية الخاصة بالفرع فقط، ويأتي هذا الاختلاف نتيجة اختلاف الأماكن والظروف.

تم افتتاح أول فروع الأكاديمية في يوليو 2006 بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وتضم الأكاديمية الآن 15 فرعاً على مستوى الجمهورية والدول العربية.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.