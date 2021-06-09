«لدواعي أمنية» نقل 4 متهمين في "مذبحة أبو حزام"لسجن خارج قنا

/635242/لدواعي-أمنية-نقل-4-متهمين-في-مذبحة-أبو-حزاملسجن-خارج-قنا

تستكمل النيابة العامة في نجع حمادي، بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء 9 يونيو، التحقيق مع المتهم الرابع، في واقعة قتل 11 وإصابة 6 آخرين، في القضية الشهير إعلامية «مذبحة أبو حزام »، كما تم تجديد حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، واتضح أنه تم نقلهم لسجن خارج قنا، لدواعي أمنية لحماية المتهمين ومنع تجدد الخصومة الثأرية.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بخصوص محاكمة مذبحة أبو حزام، وإليكم التفاصيل:-

وكانت قررت النيابة العامة بنجع حمادي، برئاسة المستشار إيهاب الصاوي، رئيس النيابة، والمستشار محمد المراغي، مدير النيابة العامة بنجع حمادي، في وقت سابق ، حبس 4 متهمين بقتل 11 وإصابة 6 آخرين، في القضية الشهيرة باسم «مذبحة أبو حزام»، 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة، بعد جلسة استمرت قرابة 10 ساعات.

تفاصيل الواقعة

وكان لقي 11 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، في مشاجرة مسلحة وإطلاق النيران على سيارة بقرية أبو حزام بنجع حمادي، من بينهم" 5 سيدات و 3 أطفال"، كانوا ضمن ضحايا الحادث.

أسماء الضحايا

ونتج الحادث عن مقتل 4 سيدات بينهن جثتين مجهولتي الهوية، وأتضح أنهن سعدات عبد الواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، فضلا عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين، ومن بين الضحايا طفل وجده ووالدته.

كان تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين "السعدية والعوامر"، بقرية ابو حزام بنجع حمادي، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، نتج عن مصرع كل من:-"هدى سعيد نور 8 سنوات، ومحمد سيد محمد 22 سنة، وحنان حمادة شاكر 20 سنة، ويوسف مسعود أنور 15 سنة، حسين أحمد 45 سنة، وسامي عبد الشكور محمد 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين 30 سنة، ونور الدين عبد الشافي محمد 65 سنة، وجثتين لسيدتين مجهولتي الهوية، وهن سعدات عبد الواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45 ، 55 عاما، وإصابة هدية شحات، وجمال عبد اللطيف، وصابرين أحمد، وايوب وليد، 5 سنوات وثناء محمد، وعلاء عبد الصبور، وناجح مسعد، 15 سنة".

وعلى الفور تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي ونجع حمادي العام، وانتقلت الأجهزة الامنية إلى مقر الواقعة، وأمرت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث.