/635243/ميدو-تركت-ابني-يشق-طريقة-لوحده-والزمالك-بيسدد-مبالغ-غير-طبيعية

كشف أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن مصير نجله فى كرة القدم، واللعب في صفوف نادي الزمالك او الأهلي وقال: "كنت حريصًا على أنه إذا رغب نادي الزمالك في أحد أبنائي فعليه أن يطلبه من ناديه، وكنت أضع نصب عيني الراحل حمادة إمام، لأنه جعل نجله يلعب بعيدًا عن الزمالك ثم طلبه النادي في النهاية، دوت الخليج".

وأضاف: "في حال طلب الأهلي التعاقد مع نجلي فأنا رجل زملكاوي ولكن أحترم الأهلي، وصعب أن يلعب في الأهلي، ولا يمكن لأحد من أبنائي أن يرتدي القميص الأحمر، ورفضت قبل ذلك عرض من الأهلي لأنني نشأت في الزمالك".

وواصل ميدو عن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائلًا: "قيمة عقود لاعبي الزمالك هذا الموسم 336 مليون جنيه، وهو ثاني معدل عقود في مصر بعد بيراميدز، الأبيض يسدد مبالغ غير طبيعية والسبب أن تركي آل الشيخ كان يتحمل مستحقات بعض اللاعبين، ويجب على الزمالك أن يضع سقف للمرتبات حتى يستطيع الوفاء بمستحقاتهم".

واختتم: "لم أسعى لتولى أي منصب في نادي الزمالك، ولا يصح أن يكون لدي برنامج رياضي وفي نفس الوقت أعمل مشرف عام على الكرة في الزمالك، وهذا السبب الرئيسي لرفضي أيضًا منصب الإدارة الفنية الكاملة لبيراميدز، وطلبت أن أكون مستشارًا فنيًا فقط".