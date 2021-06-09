علاء عابد: عايزين نساعد الحكومة عشان تمشي زي القطار.. ونتمني أن نحتفل بـ٧٠ سنه إنجازات «صور وفيديو»

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علاء عابد: الدستور أبو القوانين ولا يجب أن يخرج قانون من لجنه النقل والمواصلات به شبهة عدم دستورية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62 - 55 بميناء الإسكندرية، تم عرضه في لجنة سابقة وتبين وجود اختلافات بين مشروع القانون والعقد الموقع مع وزارة النقل وبالتالي تم عقد اجتماعًا اليوم لايجاد حل مناسب.

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما جاء على لسان النائب علاء عابد، بشأن مشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62 - 55 بميناء الإسكندرية.

علاء عابد: عايزين نساعد الحكومة عشان تمشي زي القطار

وأضاف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية حريصين كل الحرص على مساعدة التنفيذين علي السير بسرعة القطار، لتتماشي مع دور الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إننا نحتفل بـ ٧ سنوات من الانجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى أن نحتفل بـ٧٠ سنة انجازات.

علاء عابد: لا يمكن الموافقة على عقد الفترة بين توقيعه وتنفيذه 3 سنوات

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد:” لا يمكن الموافقه على عقد الفترة بين توقيعه وبين تنفيذه ٣ سنوات، وعندما يخرج مشروع القانون من البرلمان، لا يكون به شبه عدم دستورية، ويجب أن نستغل الوقت، ولا نضيع وقت مجلس الدولة في وضع ملاحظات على مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنه التشريعية بمجلس النواب هى عماد البرلمان، ويجب أن لاتقع لجنة النقل والمواصلات في مخالفات دستورية، حيث أن الدستور هو أبو القوانين.

ومن جانبه طالب المستشار رأفت عبد الرشيد، المستشار القانوني لوزارة النقل بأرجاء استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية للأسبوع المقبل، لمزيد من الدراسة والمراجعة مرة أخرى حتي نسلم من الأخطاء التشريعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية.