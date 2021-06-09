/635246/ميدو-عن-فرجاني-ساسي-لا-يوجد-لاعب-في-الدوري-يعوضه

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الوطني الأسبق، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر” عن موقف الزمالك، مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، ورحيله عن الفريق للدوري القطري.

قال: "نحترم قرار فرجاني ساسي أيًا كان، وأنا ضد التشكيك في إخلاصه للزمالك، الأندية خارج مصر تحترم اللاعبين الذين يقررون الرحيل، ويجب أن نكرمه إذا قرر ذلك".

حازم إمام: أرفض تجديد فرجاني ساسي للزمالك

وأضاف: "أخبرت حسين لبيب أن فرجاني ساسي وقع مع نادٍ آخر بالفعل منذ أشهر، وذلك قبل توليه رئاسة لجنة إدارة الزمالك، الفريق لا يقف على أي لاعب، وهناك نماذج كثيرة رحلت واعتزلت من أساطير الأبيض، ولكن يستمر الكيان، وانا أقدر مشاعر الجماهير".

بديل فرجاني ساسي في الزمالك

وعن بديل فرجاني ساسي حال رحيله، قال: "ليس من السهل تعويضه، والزمالك يمتلك لاعبين يستطيعون اللعب في المركز رقم 8 مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وعلى الأخير أن يفهم أنه يلعب في الزمالك وليس مُشجعًا، ولكن لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستطيع تعويض رحيله".

وأكد: "الزمالك لديه ملفات أخرى، مثل تجديد عقد زيزو، وتعديل عقد عبد الله جمعة، وتجديد عقد رزاق سيسيه ومحمد أبو جبل ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي، وكل هؤلاء أهم من ساسي".