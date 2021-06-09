/635248/وفد-رسمي-كنسي يعزي-المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-فى-وفاة-والدته

دوت الخليجيرصد تفاصيل الزيارة

شمل الوفد الرسمي كل من الانبا بيمن اسقف نقاده وقوص والمقرر العام للجنه العلاقات العامه بالمجمع المقدس، والانبا اكليمنضس الاسقف العام لالماظه وشرق مدينه نصر ومقرر لجنه العلاقات المجتمعيه.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، قد شيع جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من مسجد المشير بالقاهرة.

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المعزين المقبلين، ومن أبرزهم رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، ورئيس لجنة الزراعة، هشام الحصرى، ورجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتضمن الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية.

كما حضر وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، والدكتور شوقي السيد أستاذ أستاذ القانون الدستوري، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.