/635250/عمرو-أبو-السعود-7-سنوات-من-الإنجازات-حتى-أصبحت-مصر-جمهورية-جديدة

أشاد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بحجم الإستثمارات والمشروعات العملاقة المنجزة على أرض الواقع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم للمرة الأولى في الثالث من يونيو لعام 2014 ، قائلاً: «شهدت مصر في السنوات القليلة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والإنجازات الضخمة التي تحققت على الصعيدين الداخلي والخارجي»، مؤكداً على عودة الدور المصري الريادي في محيطها العربي، وعمقها الإفريقي، بفضل إستراتيجية الرئيس خلال السبع سنوات الماضية حتى أصبحت مصر جمهورية جديدة.

دوت الخليج، يسلط الضوء على ما ذكره عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود بشأن حجم الإنجازات العملاقة التى حققها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، وإليكم التفاصيل:-

عمرو أبو السعود: الرئيس السيسي استطاع تحقيق آلاف المشاريع

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إستطاع بقيادة رشيدة ورؤية طموحة تحقيق نحو (14762) مشروعاً حتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3) مليار جنيه مصري، وجرى تنفيذ نحو (4164) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ (2569 مليار جنيه مصري، موضحاً أنه بشأن المشروعات الاستثمارية المنفذة في ذلك الإطار بلغ (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (4827.9) مليون جنيه مصري، والاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين (563.88) مليون جنيه مصري، والاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر (658.54) مليون جنيه مصري، وغيرها من المشروعات الكبرى التي لا تعد.

عمرو أبو السعود: مصر حققت مئات المشاريع

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، وفي عام واحد فقط استطاعت مصر إنجاز نحو مائة مشروعًا في مجالات مختلفة ما بين الصناعة والزراعة والبترول والإسكان وغيرها، مما يشكل جدارة مصر بقيادتها الطموحة للعمل على تأسيس دولة قوية وقدر مسؤولياتها بأعتبارها الشقيقة الكبرى للقارة الأفريقية والأم الراعية للدول العربية، كما إستطاعت فرض مكانتها الكبرى إقليميا وعالميًا، وباتت حديث الجميع واستعادة حضارة وأمجاد الأجداد في موكب نقل مومياوات الملوك للمتحف المصري الكبير، في إحتفالية عظمى لدولة ذات قوة وسيادة وتاريخ ضارب الجذور.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، ورغم الصعوبات وتحديات مصر في مواجهة الإرهاب، وأيضاً تحقيق الأمن القومي الداخلي والحفاظ على مكانتها الخارجية، إستطاعت رعاية ومشاركة العديد من المناورات والمشروعات التدريبية الحربية تجاوزات ال 35 تدريبًا متعدد الأشكال مع عدد من الدول بهدف رفع الكفاءة، بالإضافة لتزويد القوات المسلحة بالعديد من المعدات والأسلحة المتنوعة، حتى أصبحت من أقوى جيوش العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، إلى أنه رغم زخم التحديات والإشكاليات وخاصةً في ضوء جائحة كورونا كانت مصر مبادرة في سند نحو 30 دولة إفريقية وامدادها بالمساعدات والمساهمات الطبية والوقائية، فضلاً عن دعمها الغير محدود للدول العربية الشقيقة وسط ازماتها ودعمًا لاحتياجاتها، وأخرها موقف مصر الرائد في دعم القضية الفلسطينية ومد يد العون وتبني إعمار غزة لصالح أهلها.