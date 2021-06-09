صور.. السفير الكورى يزور محافظة بورسعيد ويقوم بجولة فى المنطقة الصناعية

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير إلى أن المشاورات الحالية بين شركة هيونداى روتم والشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) تهدف إلى إنشاء مصنع فى شرق بورسعيد للتصنيع المحلى لقطارات المترو.

وطلب السفير الكورى دعم هذا المشروع الذى سيساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى البلدان المجاورة. كما طلب السفير دعم المحافظ لتشجيع المزيد من الشركات الكورية للاستثمار فى محافظة بورسعيد، خصوصا من خلال البنية التحتية التى من شأنها تسهيل نشاط وعمل الشركات.

ومن جانبه، أطلع المحافظ السفير على الوضع الحالى للتصنيع فى بورسعيد، معربا عن أمله فى أن تستثمر المزيد من الشركات الكورية فى المحافظة. وأضاف أنه سيبذل كل جهد ممكن لدعم الشركات الكورية بما فى ذلك بناء البنية التحتية الضرورية.

وقال السفير أن كوريا وبورسعيد تشتركان فى تجربة النمو وإعادة البناء من أنقاض الحرب. وقال إن بورسعيد تتمتع بميزة جغرافية حيث تربط القارتين إفريقيا وآسيا. وقال السفير إنه يأمل فى تعزيز التبادل الثقافى بين الشعبين استنادا إلى العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين .

كما زار السفير هونج المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس وتجول فى المصانع الموجوده بالمنطقة، كما ناقش مع مسؤولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الشمالية، خطط التعاون بين البلدين وفرص الاستثمارات الكورية بالمنطقة.