وزيرا الخارجية والرى يلتقيان رئيس الوزراء السودانى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بالدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، خلال زيارتهما إلى الخرطوم اليوم.





وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن اللقاء عقد بمقر مجلس الوزراء السودانى. وتوجّه صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى إطار المساعى المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

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