إنفوجراف.. فلسطينيون فى حب مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، آراء أصحاب المنازل فى غز، حيث قال مواطن فلسطينى: "نأمل من الشعب المصرى أن يقف إلى جانبنا دائما وأن يساندنا سياسيا وفى استمرارية الحياة، أما الرئيس عبدالفتاح السيسى فنحن نفتخر به".

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