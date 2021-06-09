سفير الأردن بالقاهرة ينقل تحيات الملك عبد الله إلى البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، الذى نقل تحيات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لقداسة البابا.





وتم خلال اللقاء التأكيد على التعاون بين مصر والأردن خاصةً فى مجال السياحة الدينية وأهمية زيارة المسيحيين الأقباط لموقع المغطس حيث تعمد السيد المسيح، كجزء من برنامج الحج المسيحى. كما أشاد قداسة البابا بدور الأردن والملك عبد الله الثانى فى دعم المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس، ودعم الوجود المسيحى فى المنطقة باعتباره جزءًا أصيلًا من نسيج ومستقبل الشرق الأوسط.

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