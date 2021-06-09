جدة - نرمين السيد - أجرت محافظة الجيزة قرعة إلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، والتى تم الإعلان عنها مسبقا، وقام أكثر من 3 آلاف مواطن بسحب استمارة التقديم لها، فيما بلغ عدد المتقدمين ممن سددوا بالفعل مقدم الحجز 1.203 مواطنين، و1.068 مواطنا انطبقت عليهم الشروط.





وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم، أنه تم خلال القرعة تحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز، والبالغ عددهم 64 مواطنا، موضحة أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة التوجه لاسترداد مقدم الحجز، وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد المقدم به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل وحتى الخميس الموافق 29 من نفس الشهر، علما بأنه تم استبعاد غير المنطبق عليهم شروط المشروع من دخول القرعة. وأشار البيان، إلى أنه تم تنفيذ القرعة الإلكترونية بمقر مديرية الإسكان، وفى حضور لجنة ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الاسكان والتعمير وعضو من مجلس النواب، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى ظل المجهودات التى تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرعة إلكترونية.. الجيزة تعلن أسماء الفائزين بتخصيص 64 وحدة سكنية بـ6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.