النشرة المرورية: كثافات بكوبرى العاشر ومحور الفنجرى ودائرى المنيب

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، مع شيماء حافظ ومحمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير عن منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن بعض الكثافات المرورية ظهرت فى شارع جيهان بمدينة المنصورة للمتجه إلى حى الجامعة، موضحا أن الحركة المرورية بمعظم محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى مرضية تماما.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام أعلى منطقة المنيب ومنطقة المرج، أما محور 26 يوليو فتنحصر الأحجام أعلى منطقة ناهية المتجه لميدان لبنان.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأكد صابر أن محافظة الجيزة تشهد هدوء نسبى فى الحالة المرورية، حيث وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نوه صابر على أن كوبرى العاشر للقادم من مناطق الفسطاط ومتجه لميدان أثر النبى، يواجه بعض الكثافات، ناصحا بسلوك منطقة الملك الصالح وكورنيش النيل، مشيرا إلى أن كوبرى أكتوبر الأحجام فيه متفرقة عند الوصلة المعلقة والدمرداش وأيضا كوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل للمتجه من القاهرة إلى الجيزة.

ونصح كذلك بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بكوبرى الحلمية، للقادم من مناطق مصر الجديدة والتجنيد ومتجه لمناطق المطرية ناصحا باستخدام كوبرى سراى القبة، وكذلك أحجام بمطلع كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ومتجه لمناطق أثر النبى والكورنيش، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عنه.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.