جامعة الوادى الجديد تشارك الأوقاف فى تدريب الأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، عن مشاركة الجامعة، مديرية الأوقاف فى تدريب الأئمة والواعظات بالمحافظة وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك.





وذكرت الجامعة فى بيان، أنه شارك فى التدريب الدكتور سرى الشريف عميد كلية الآداب، وعدد من أساتذة كلية الآداب وعلم النفس والإعلام بالجامعة فى الدورة لأئمة وواعظات مديرية الأوقاف بالوادى الجديد بمسجد ناصر فى مجالات "اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع" وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا والتزام الحضور بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، إن هذه اللقاءات تهدف إلى التواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية بما يسهم فى اتساع مدارك العاملين فى الحقل الدعوى.