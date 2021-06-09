مدبولى: البدء فى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، البدء فى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة موقف توافر قطع الأراضى المقرر اقامة هذه الوحدات عليها، حيث يقع بعض تلك الأراضى تحت ولاية عدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على آليات الحصول على الأراضى التابعة لعدد من الجهات، وذلك للاستفادة منها فى هذا تنفيذ المشروع القومى الهام لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.