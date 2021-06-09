بالأرقام.. ماذا قدم ميسي فى 5 بطولات بكوبا أمريكا قبل انطلاق نسخة 2021؟ "فيديو"

يسعى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، لقيادة منتخب بلاده نحو التتويج بلقب النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يوليو الجارى حتى 10 يوليو المقبل.

وتحمل مشاركة ميسي المنتظرة في كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل، رقم 6 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث سبق له الظهور في نسخ 2007، 2011، 2015، 2016، 2019.

ميسي

وشارك ميسي مع المنتخب الأرجنتينى في 27 مباراة ببطولة كوبا أمريكا بإجمالى ألفين و277 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وحصل ميسي على 3 بطاقات صفراء طوال مشاركاته في كوبا أمريكا، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة في مواجهة تشيلى التي أقيمت على ملعب "أرينا كورينثيانز" فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كوبا أمريكا 2019.

وخسر ميسي نهائي كوبا أمريكا مرتين مع الأرجنتينى أمام تشيلى في نسختى 2015 و2016 بركلات الترجيح 4-1 و4-2 على الترتيب.

ميسي فشل فى التتويج بكوبا أمريكا

ويملك ميسي رقما مميزا فى كوبا أمريكا باعتباره صاحب أسرع ثلاثية سجلها بديل فى تاريخ البطولة وذلك خلال 19 دقيقة أمام بنما فى نسخة 2016.