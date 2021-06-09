محمد فايد لـ دوت الخليج: الواقع يتحدث عن إنجازات الرئيس السيسي خلال 7 سنوات الماضية «فيديو»

/635241/محمد-فايد-لـ-تحيا-مصر-الواقع-يتحدث-عن-إنجازات-الرئيس-السيسي-خلال-7-سنوات-الماضية-فيديو

قال النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب،أن الدولة المصرية استعادة ريادتها أمام العالم كقوة مؤثرة فى منطقتها، مشيرا إلي دور القيادة المصرية فى ظل توجيهات الرئيس السيسي فى وقف اطلاق النار فى قطاع غزة لأول مرة بدون شروط بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

العلاقات المصرية الخارجية

ولفت النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب،إلى عودة العلاقات المصرية الخارجية مع كثيرا من دول العالم الشقيقة والصديقة،مشيرا إلى التصريحات الأخيرة للرئيس التركي بشأن تمنيه عودة العلاقات المصرية التركية، إضافة إلى دور مصر البارز فى توحيد الصف الليبي، ودعم مجلس السيادة الانتقالي السوداني فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

دوت الخليج يرصد أراء النواب بعد مرور 7 سنوات على تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية

وأشار النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب، إلى المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والصحة والتعليم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتنفيذ شبكة الطرق القومية ورصف وتمهيد الطرق القديمة، فضلا عن المدن الجديدة مثل العاصمة الادراية وما بها من منشآت على الطراز العالمي، مشيرا إلى المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الاسكان للقضاء على العشوائيات .

اقرا ايضا:إسكان النواب تناقش طلب النائب هشام حسين بشأن تلوث المياه بحدائق أكتوبر

وأكد النائب محمد فايد،عضو مجلس النواب، أن الدولة بعد ثورة 30 من يونيو عانت من تدهور فى كل القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية ،الصحة والتعليم والخدمات،مشيدا بأن الرئيس السيسي يعمل على المدي البعيد بشكل يضمن للأجيال القادمة حياة كريمة.