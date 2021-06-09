إمام منصور لـ دوت الخليج: مجهود جبار للرئيس السيسي خلال السبع سنوات الماضية «فيديو»

/635244/إمام-منصور-لـ-تحيا-مصر-مجهود-جبار-للرئيس-السيسي-خلال-السبع-سنوات-الماضية-فيديو

قال النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي تولي قيادة سفينة الوطن للنهضة والاستقرار ،مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذله الرئيس السيسي خلال 7 سنوات، والذي يحتاج تحقيقه 30 سنة، وليس سبعة فقط.

وأشار النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، إلى المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والصحة والتعليم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتنفيذ شبكة الطرق القومية ورصف وتمهيد الطرق القديمة، فضلا عن المدن الجديدة مثل العاصمة الادراية وما بها من منشآت على الطراز العالمي، مشيرا إلى المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الاسكان للقضاء على العشوائيات .

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هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ،برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبتين ولاء عبد الفتاح، ومرفت عازر، بشأن إنشاء الشركة القابضة للنظافة بجمهور ية مصر العربية.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.