/635247/طارق-الطويل-صندوق-مواجهة-الطوارىء-الطبية-خطوة-لمواجهة-أي-جائحة-مفاجئة

أكد النائب طارق الطويل ، عضو مجلس النواب، على أهمية الدعم السياسي الذي يقدمه الرئيس السيسي، لصندوق مواجهة الطوارىء الطبية، مضيفا إن هناك رغبة من جانب الدولة في استدامة تمويل الخدمات الصحية والتعامل مع أي طارىء صحي بإمكانيات كبيرة وضخمة وتوافرها في الوقت نفسه.

إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وأضاف النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب،أن دعم الرئيس السيسي للصندوق، هو ما يعطيه أهمية قصوى،لافتا إلى أنه يتكامل مع العديد من المبادرات الصحية، التي شملت ملفات عدة منها فيروس سي والتصدي لقوائم الانتظار وصحة المرأة وغيرها من المبادرات.

مواجهة الكوارث الطبية

وافاد النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يأتي استجابة لتوجهات القيادة السياسية، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة،مشيرا إلى أنه يعتبر من المشروعات الضرورية لمواجهة أي طارىء صحي، كما أنه لا يأتي بتحميل المواطن البسيط أي شىء ولكن تدبر موارده من خلال الدولة.

دوت الخليج إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وشدد النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب،ان جائحة كورونا، والتي فاجأءت العالم كله ومصر ولولا وجود استعداد صحي تام في قطاع الصحة بمصر لكان قد حدث انهيار كبير أمام هذه الجائحة، وصندوق الطوارىء الطبي يعزز القدرات الصحية المصرية.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.