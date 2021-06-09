/635249/جالاتا-سراي-يرفض-مشاركة-مصطفي-محمد-مع-منتخب-الفراعنة-ألمبيياد-طوكيو2022

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن نادي جالاتا سراي رفض مشاركة الدولى مصطفي محمد لاعب منتخب مصر ومهاجم الزمالك المعار إليه، في مع الفراعنةفي ألمبيياد طوكيو 2022.

وأكد موقع CNN TURK التركي:” غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي عن المشاركة في أولمبياد طوكيو يوليو الشهر المقبل، بسبب رفض الجهاز الفني للفريق التركي، نظرا لوجود عدد من المباريات الهامة لجالاتا سراي في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف تقرير نشر فى CNN تركيا، إن جالطة سراي تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولن يتم مشاركة مصطفى محمد من المنتخب الأولمبي، وسيتمكن من اللعب في تصفيات دوري أبطال أوروبا لصالح جالاتا سراي.

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ويضم جالاتا سراي مصطفى محمد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك حتى يونيو 2022 مع وجود شرط أحقية شراء في عقده بقيمة 4 ملايين دولار.

وسيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من الشهر ذاته.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.