/635251/التعليم-تعلن-آليات-امتحانات-الثانوية-العامة-٢٠٢١

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شويى، عصر اليوم، الكتاب الدوري لآليات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، والتى تبدأ فى العاشر من يوليو المقبل.

دوت الخليج، يتناول فى التقرير التالى ما جاء فى منشور وزارة التربية والتعليم، والتى أعلنت عصر اليوم، الآليات التى من المقرر أن تسير عليها الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

قال نائب الوزير لتعليم للمعلمين والمشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، أن كتاب نص علي بدء الامتحانات يوم ١٠ يوليو طبقا للجداول المعلنة علي أن تخصص أيام مستقلة لطلاب الشعب العلمية و أيام مستقلة لطلاب الشعبة الادبية.

ويتسلم الطلاب النظامين الذين حصلوا علي أجهزة "تابلت" علي اوراق اسئلة ورقية بالاضافة إلي أوراق " البابل شيت"، ويراعي أن يدون الطلاب بياناتهم علي أوراق الاسئلة و البابل شيت.

البابل شيت

ووجهت الوزارة الطلاب النظاميين بضرورة تدوين نفس كود الجلسة الامتحانية علي جهاز التابلت علي ورقة الاسئلة و البابل شيت.

يعتمد الملاحظون علي البيانات المدونه علي ورقة البابل شيت ، مع التنبيه علي الطلاب أن اختيار أكثر من بديل يفقد الطلاب الدرجة، كما أنه يجب علي الطالب اختيار نفس الاجابة في كلا من ورقة البابل شيت و التابلت.

ونبهت إلي ضرورة قيام الطلاب بتحرير محضر في حالة عدم تسلم ورقة أسئلة أو ورقة بابل شيت حتي لو اجابوا الامتحان علي جهاز التابلت.

وأوضح حجازي أنه في حالة تعذر اجابة الطالب علي ورقة الاجابة علي البابل شيت ، فيتم اعتماد الاجابة المدونه علي جهاز التابلت

أضافة المشرف علي امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر اتاحة طباعة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وتشمل التربية الوطنية و التربية الدينية و الاتفاقات والاحصاء لجميع فئات طلاب الثانوية العامة علي موقع الوزارة يوم ٣ يوليو القادم ، علي ان تقوم المدارس بتجميع اجابات الطلاب الذين أجابوا علي امتحانات بمنازلهم وتسليمها للجان النظام و المراقبة.

وأشار أنه تقرر ، أنه يتولي المركز القومي للامتحانات بوضع أسئلة المواد ، و تصحيحها و التعاون مع الجهات المختصة لطباعتها.

كما تتولي مراكز توزيع الاسئلة تجميع اوراق الاجابات ، وكشوف الطلاب الحاضرين و الغياب وجمع أوراق الاجابات وارسالها للمركز القومي للامتحانات، علي أن يتم اعادتها إلي لجان النظام والمراقبة بعد اعلان النتيجة لحفظها.