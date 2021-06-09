يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة دية غداً الخميس، أمام فريق وادي دجلة، استعدادا لإستثناف منافسات بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث يرغب أبناء القلعة البيضاء في حصد أي لقب لإنقاذ موسمه بعد خروج الفريق مبكرا من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينشر دوت الخليجموعد مباراة الزمالك أمام وادي دجلة غداً الخميس:

وتقام مباراة الزمالك الودية غداً الخميس أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، علي استاد الترسانة.

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، حيث ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

بينما ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التسليم والتسلم بشكل سريع خلال التدريبات الجماعية مساء أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

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وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مدرب الحراس يباشر عمله

على جانب أخر عقد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس الفريق، على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.