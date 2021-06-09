تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الإسماعيلي لكرة القدم.. تفاصيل

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فى إطار السعي لضم عدد كبير من المواهب من جميع ربوع مصر ومن أجل تطوير وإضافة العناصر المميزة لقطاع الناشئين والبراعم يعلن النادى الإسماعيلى بشكل رسمى عن مواعيد الاختبارات لضم ناشئين وبراعم جدد من كافة محافظات الجمهورية تباعآ ، وذلك وفقا لتوجهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لبناء قاعدة عريضة من الناشئين المميزين والواعدين، يكونوا قادرين فى المستقبل القريب على تمثيل قميص الدراويش بالشكل المشرف.

ومن المقرر ان تنطلق الاختبارات فى محافظه الشرقية منتصف الشهر الجارى “16 يونيو” بمركز شباب الصالحية القديمة وذلك من الساعه العاشره صباحا حتي الخامسه مساء وفي القاهرة اعتبارا من يوم 21 يونيو الجارى بمركز شباب الساحل الكائن بمنطقة شبرا مصر “محطة مترو الخلفاوي” من الساعه العاشره صباحا حتي الخامسه مساء . وسيتم الاعلان عن مواعيد الاختبارات فى باقى المحافظات تباعا بعد انتهاء كافة الاجراءات والتجهيزات اللازمه للاستفسار التواصل مع المسئول الاداري

فى سياق أخر، ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوف من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاث مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدني وفني لمواجهة غزل المحلة، حيث فاز على كسكادا ودياً بسداسية دون رد ثم يلاقى البنك الأهلى غداً ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.