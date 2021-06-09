مظاهرات واحتجاجات أجبرت الترجي على المطالبة بحضور الجماهير في مباراة الأهلي «فيديو»

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خرجت جماهير التونسي في مظاهرة من أجل المطالبة بحضور أنصار الفريق التونسي في مواجهة الأهلي والمقرر إقامتها يوم التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيان دوت الخليج يرصد أخر الأخبار عن الحضور الجماهيري في المواجهة المرتقبة.

مطالبة الجماهير بالحضور في مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، أجبرت إدارة الترجي التونسي على تقدمهم بطلب رسمي لحضور الأنصار خلال مباراة المارد الأحمر والمقرر إقامتها في تمام السابعة بتوقيت القاهرة في التاسع عشر من الشهر الجاري.

الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والترجي التونسي

وأشارت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن أعضاء مجلس إدارة الترجي التونسي ، قرروا التقدم بطلب للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إعلام وزارة الصحة التونسية والحكومة من أجل المطالبة بحضور 15 ألف متفرج مباراة الفريق أمام الأهلي والمقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء 19 يونيو الجاري، في اطار مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر ان أخر مواجهة رسمية خاضها الأهلي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفيين دون رد على حساب نهضة بركان وتتويجه ببطولة السوبر الإفريقي لكرة القدم.

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.