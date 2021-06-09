بيان مصرى سودانى: يجب تضافر الجهود الدولية لتسوية أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - جددت مصر والسودان، اليوم الأربعاء، فى بيان مشترك عقب اجتماع وزيرا الخارجية والرى بمصر و السوادن فى العاصمة الخرطوم، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبى، التأكيد على خطورة ملء إثيوبيا الأحادى لسد النهضة لما له من آثار وخيمة على البلدين.





ونشرت وكالة الأنباء السودانية البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبى، والذى جاء نصه:

قام وفد مصرى رفيع المستوى يضم سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى الخرطوم اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021 للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السودانى يضم الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المبحاثات فى جو ودى وإيجابى اتسم بالتفهم المتبادل.

وقد تركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادى لسد النهضة وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التى يرعاها الإتحاد الإفريقى إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبى.

كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة وفى القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولى لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا فى انتهاج سياستها القائمة على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب والإرادة المنفردة التى تواصل إثيوبيا اتباعها والتى تتجسد فى إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.

وقد أعرب وزراء الخارجية والرى فى السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعى مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.

وقد تطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التى تربط شعبى البلدين.