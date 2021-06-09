شعراوى خلال لقائه أعضاء التنسيقية: نسعى لمنع تكدس المصريين على شريط النهر

جدة - نرمين السيد - كانت الكلمة الأولى لوزير التنمية المحلية، تحدث فيها بشكل مستفيض عن العديد من الملفات، أولها توجهات الوزارة فى تمكين الشباب والمرأة، وفى هذا الشأن صرح الوزير بأن 48% من قيادات الوزارة سيدات، كما أكد أن 90 فى المائة من المشروعات التى تتم بالمحافظات تكون من نصيب الشباب.

كما تحدث الوزير عن منظومة القمامة باعتبارها أحد أهم الموضوعات التى تشغل المواطنين، وصرح "شعراوى" بأن الوزارة بدأت عام 2019 فى إنشاء بنية تحتية ووضع استراتيجيات للتغلب على هذه المخلفات بعد أن كانت مصر تعانى من عدم وجود أى خطط للتعامل مع هذا الملف قبل ذلك.

وقال الوزير إن منظومة جمع المخلفات تعد من الملفات الصعبة نتيجة عدم وجود شركات مصرية كبيرة تعمل فى جمع المخلفات، لكن الوزارة تعاقدت مؤخرًا مع شركتين لتجاوز هذه المشكلة.

كما تحدث الوزير عن رؤية الوزارة فى اشتراطات البناء الجديدة والتى تتمثل فى منع تكدس المصريين على شريط نهرى صغير وترك كل هذه المساحات الشاسعة، وتطرق الحديث إلى قانون تنظيم عمل المحلات العامة والتعاون مع مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تنمية الصعيد ومشروع حياة كريمة.

وانتقلت الكلمة إلى النائب عمرو درويش، حيث بدأ الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق "درويش" إلى التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلى ثوابت وطنية مشتركة.

كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسى النواب والشيوخ، وقال "القط" لوزير التنمية المحلية أنه لا يتم الرد على خطابات ترسل للوزارة من المجلسين. وفيما يتعلق بمشروعات الميكنة فى الوزارة، تساءل "القط" عن الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى المحافظات من أجل هذا التحول الذى أصبح ضروريًا فى الوقت الراهن، وتناول النائب محمود القط، التشابك فى الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والإسكان، واقترح ضرورة إيجاد حل لهذا التشابك، كما أشاد النائب بمبادرة الوزيرة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوى المقدمة منهم على المحافظين، لكنه أكد على ضرورة استمرار هذه المبادرة.

وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية للوزارة داخل المحافظات، كما أثنت على التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت "الطباخ" بمقترح إنشاء مكتب فنى متكامل خاص بالنواب بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسى، وأكدت بأن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على المواطنين فى المحافظات.

وقدم النائب محمد عزمى، مقترحًا ليكون هناك تعاون مباشر مع التنسيقية فى الفترات المقبلة، وقال بأن التنسيقية سوف تعد بروتوكولًا لتعرضه على الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات التى تتعلق بسلامة النقل، المحطات اللوجيستية، وأكد "عزمى" أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة.

وتساءل النائب محمد اسماعيل، عن تمكين الشباب بالوزارة فى ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة فى المحافظات، وتحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح "الجمع المنزلى" للتغلب على مشكلات القمامة، وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.

وأشاد النائب طارق الخولى بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين، كما أثنى على دعم الوزير لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة، وقال أن هناك مخاوف متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تساءل "الخولى" عن نتائج جهود الوزارة فى مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولى داخل الوزارة وعن ضرورة وجود تواصل بين التعاون الدولى بالوزارة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والاطلاع على جهود قطاع التعاون الدولى فى تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية.

وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ودور الوزارة فى هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضى المملوكة لبعض الوزارات والتى تحتاج المحافظات لاستغلالها. وتناولت النائبة إيمان الألفى، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة عبر جدولة العمال لتفادى حدوث أى مشاكل.

وقال النائب أحمد فتحى، أن تمكين الشباب مطلب ضرورى، وأن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم فى التدريب الصيفى، وهو ما يؤدى لتوفير شباب كفء قادر على القيادة.

وتحدث إيمان طلعت، عن مشروع الألف ومراحلها، وتساءلت: هل هناك تعارض أو تشابك بين مشروع الألف قرية وبين مبادرة حياة كريمة؟ وتحدث محفوظ حامد، مشاكل الأحياء، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل على المواطنين وذوى الإعاقة، وأكدت سالى أبو النصر، ضرورة مراعاة كبار السن فى المراكز التكنولوجية.

وتناول النائب أحمد فوزى، مشروع حياة كريمة، وتطوير 1500 قرية فى المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجرى من تطوير فى صعيد مصر، وعرض "فوزى" مشكلة عدم وجود أراضى لإقامة بعض المشروعات فى الصعيد وخاصة فى القرى الريفية.

وأكد أن هناك عقبات كبيرة ولا يوجد أراضى تتبع أملاك الدولة غير القليل، كما أن هناك صعوبة فى تخصيص هذه الأراضى لإقامة المشروعات عليها. وطالب النائب أحمد فوزى بالتوسع فى إنشاء مدن جديدة فى الصعيد لسد الفجوة التى خلفتها اشتراطات البناء الجديدة.

وأخذ الكلمة النائب محمود تركى، حيث ثمن مجهودات الوزارة، وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ على المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة.

وغيرت النائبة راجية الفقى وجهة الحديث، إلى التحول الرقمى فى محافظة بور سعيد، وأشادت بالنجاحات فى هذه المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، كما أكدت ضرورة دراسة نموذج بور سعيد فى التحول الرقمى، وأن هناك أساسيات فى التجربة يمكن تعميمها على بقية المحافظات، وتناولت النائبة مشكلة الأحياء فى القاهرة والتى حدث بها تمدد عمرانى تسبب فى وجود أحياء مترامية الأطراف لا تأخذ حقها فى الخدمات كغيرها.

وتحدثت النائبة رحاب عبد الغنى، عن رغبتها فى وجود مسؤول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون فى جميع الملفات.

وفى النهاية، تحدث النائب أحمد مقلد، عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع 26 حزبا سياسيا وعشرات الشباب المستقلين.

وأشار إلى نجاح شباب التنسيقية فى كافة المناصب التى أوكلت إليهم، كما وضح رؤية التنسيقية فى مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية.

وقال "مقلد" إن هذه الملفات الضخمة لن تحل فى اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، كما أكد أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، ونحتاج إلى العمل المؤسسى بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التى تعود على المواطنين.

وفى ختام اللقاء، دعا وزير التنمية المحلية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذى لمنظمات المدن والحكومات الإفريقية، وزيارة مركز سقارة للتدريب، والاطلاع على دور المركز فى تنمية مهارات الشباب.

وتضمن وفد التنسيقية من مجلس النواب كلٍ من، النائب طارق الخولى، النائب أحمد فتحى، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغنى، النائبة إيمان الألفى، النائب محمد اسماعيل، النائب أحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلٍ من النائب محمد عزمى، النائب محمود القط، النائب محمود تركى، النائبة راجية الفقى، النائب أحمد فوزى، ومن أعضاء التنسيقية كل من محمد نبيل، محفوظ حامد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، سالى أبو النصر، مؤمن سيد.