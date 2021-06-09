السياحة والآثار تنعى الأمريكية جلوريا: وداعا صاحبة الروح المحبة لمصر

جدة - نرمين السيد - نعت وزارة السياحة والآثار، الأمريكية جلوريا فيتال بعد وفاتها متأثرة بمرض السرطان، حيث نشرت الوزارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عددًا من الصور لزياراتها الأخيرة إلى مصر والتى استقبلها خلال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.





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