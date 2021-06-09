عاجل.. السيسى يجرى اتصالا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح فى أداء مهامها.

كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامى فى أعقاب زيارته إلى العاصمة دار السلام فى 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجارى مع الجانب التنزانى، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصرى للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريرى"، والذى يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية فى تنزانيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق على دعم مسار المفاوضات من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة والحفاظ على الأمن المائى لدولتى المصب.