عاجل.. السيسى يتابع المخطط العام لـ«مدينة السيارات العالمية» ومدينة الذهب

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفى مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التى ستمثل جزءاً رئيسياً من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن المقر الجديد للبورصة.

كما تم عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية"، وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة كافة الجوانب التى تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومبانى إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقارى.

كما تناول الاجتماع كذلك عرض الموقف الإنشائى والتنفيذى لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها.

كما تم متابعة مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتى ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وطريق وادى النطرون - العلمين، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ومحور الأسمرات-التجمع الخامس، وطريق القاهرة - السويس الصحراوى، فضلاً عن جهود استغلال الأراضى على جانبى محور "شينزو آبى"، فى إطار تنمية وتطوير محيط "مدينة الأمل" والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات و بأرقى المعايير الانشائية والهندسية، ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية والاعتماد على المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية.

وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق وجه الرئيس بتوسعة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 260 كم شاملاً طريق الخدمات، وتزويده بكافة الخدمات للمواطنيين على امتداده بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومى العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعى الذى يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسى يخدم المشروع.

كما وجه الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسى لطريق القاهرة - السويس الصحراوى أسفل كوبرى "المشير أبو غزالة" لتفادى ما تلاحظ مؤخراً من اختناق مرورى عند هذه المنطقة.