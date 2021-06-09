صور.. إطلاق الخدمات الرقمية بمحكمة شمال سيناء الابتدائية

جدة - نرمين السيد - تابع المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقنى، ومحافظ شمال سيناء، أعمال التطوير المبدئى وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتى العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية.





جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل برفع كفاءة مقر مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية ورقمنة الخدمات المقدمة من خلاله لحين عودة انعقاد الجلسات بمقرها الأصلى بمدينة العريش.

وشارك فى الجولة التفقدية لفيف من القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفى المكتب الأمامى، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامى أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئى.

بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتى مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء فى تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائى للاستخدام من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم.