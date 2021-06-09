افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية فى قنا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، أنه تم اليوم، التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ومحافظة قنا بشأن افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية فى محافظة قنا.





وأضاف السفير عمرو عباس، وفقا لبيان صحفى، أن أشرف الداودى، محافظ قنا، والسفير حداد عبد التواب الجوهرى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، افتتحا اليوم مكتب التصديقات بمدينة قنا، وقد تم البدء فى تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين فى محافظة قنا والمحافظات المجاورة منذ الصباح.

ومن جانبه توجه أشرف الداودى بالشكر إلى وزارة الخارجية لتجاوبها السريع فيما يتعلق بافتتاح مكتب التصديقات بمحافظة قنا، وهو ما من شأنه التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات القنصلية دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المجاورة.

وأشار السفير حداد الجوهرى إلى أنه بافتتاح مكتب التصديقات فى قنا أصبح هناك مكاتب تصديقات فى الغالبية العظمى من محافظات الصعيد، موضحاً أن الخدمات التى يقدمها المكتب ستشمل جميع الخدمات القنصلية التى يحتاجها المواطنين بمختلف أنواعها، كما أشاد بالجهد الذى بذلته محافظة قنا فى تجهيز المكتب وتوفير كافة مستلزماته.