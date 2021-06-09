صور.. البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - نقل القاصد الرسولى، وفقا لبيان صحفى، لقداسة البابا تحيات قداسة البابا فرانسيس وقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد، كما دار الحديث أثناء اللقاء حول العلاقات الطيبة التى تربط الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.

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