تلبية لطلب النائب عيد حماد..شكاوى النواب توافق على إنشاء مبنى ثانوى «صور وفيديو»

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/635258/تلبية-لطلب-النائب-عيد-حمادشكاوى-النواب-توافق-على-إنشاء-مبنى-ثانوى-صور-وفيديو
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة على الاقتراح المقدم برغبة من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة. بعد العرض علي هيئة المجتمعات العمرانية.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجنة
جاء ذلك خلال أمس لمناقشة إقتراح النائب عيد حماد بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة، مشيرا إلى ان عدد سكان هذه المنطقة يقرب من 300 الف نسمة وبالتالي إنشائها امر في غاية الأهمية.
هذا ووافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.
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