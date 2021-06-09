نقل النواب تُشكل لجنة مصغرة لمعاينة موقع المحلات التابعة للسكة الحديد بمدينة أبو حماد 

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علاء عابد : وزارة النقل تقوم بجهود كبيرة ..ويجب أن تتضافر الجهود حتى تستمر مصر مصر فى تقدم وإزدهار وتعود كما كانت "درة" الوطن العربي وعروس الشرق

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، للنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، الخاص بالمغالاة في أسعار إيجار المحلات التابعة للسكة الحديد بمدينة أبو حماد، وتأخر تنفيذ سور السكة الحديد وسط مدينة أبو حماد.

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما جاء فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، ونقدم لمتابعينا توصيات اللجنة المتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم:-

توصيات لجنة النقل بالبرلمان

وقد أكدت اللجنةعلى ضرورة:- أولا تشكل لجنة مصغرة برئاسة النائب خالد عبد المولى عضو اللجنة وعضوية النائب ثروت سويلم وممثلين من السكة الحديد والمحافظة لمعاينة موقع المحلات والاطلاع على القيم الايجارية للمحلات المماثلة المملوكة للسكة الحديد والتعرف على الاجراءات المطلوبة لتقنين اوضاع الاهالى المستغلين ووضع أيسرالطرق، لتقنين أوضاعهم وتحرير عقود ايجار بقيم ايجارية عادلة وعدم اللجوء الى تهديد المواطنين لقبول الايجارات المفروضة او الطرد لكونهم مخالفين أو متعدين.

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ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن وزارة النقل والمواصلات تبذل جهود كبيرة ونحن جميعا نشهد بأدائها المميز، ونؤكد أن الدولة المصرية شهدت تطور كبير فى قطاع النقل، وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود ويكون هناك تعاون وتماسك حتى تستمر مصر فى تقدم وإزدهار وتعود كما كانت «درة» الوطن العربي وعروس الشرق.