/635260/تغيير-جديد-في-ملعب-مباراة-الزمالك-ودجلة-غدا

أعلن نادي الزمالك عن تغيير جديد في مواجهة وادي دجلة والمقرر إقامتها غدا في إطار استعدادت الفريق لمواجهات الدوري الممتاز، وبالتحديد مباراة أسوان في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدورين ويستعرض دوت الخليج الملعب الجديد.

وتقرر نقل مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة المقرر لها غدا إلى أحد ملاعب مدينة 6 أكتوبر ضمن استعدادت الفريق الأبيض للمواجهة المرتقبة بين الفريقين أمام أسوان في إطار مواجات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك و وادي دجلة وديا

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في الرابعة عصر غد الخميس على ستاد نادي الترسانة، ولكن تم الاستقرار علي خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة ٦ أكتوبر. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام. وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

لاعبي الزمالك يواصلون التأهيل للمباريات القادمة

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مدرب الحراس يباشر عمله

على جانب أخر عقد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس الفريق، على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.