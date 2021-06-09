/635264/ماذا-قدمت-التنسيقية-للحياة-السياسية-في-ثلاث-سنوات-ندوة-حوارية-الجمعة-على-كلوب-هاوس-الجمعة

تقيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 11 يونيو الجاري.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بعزم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لإقامة ندوة حوارية بشأن المجهود الذى قدمته خلال الثلاث سنوات الماضية:-

تنسيقية شباب الأحزاب تقيم ندوة حوارية الجمعة على "كلوب هاوس"

ويدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تفاصيل اللجنة التنسيقية

ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

هذا وتجدر الإشارة إلى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد التقوا اليوم الأربعاء، وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، للحديث بشأن عدد من الملفات الاجتماعية والسياسية المهمة، والتى تشغل الرأى العام.