رسمياً.. ماوريسيو ساري مدير فني لـ لاتسيو الإيطالي

/635265/رسميا-ماوريسيو-ساري-مدير-فني-لـ-لاتسيو-الإيطالي

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، عن تولية الإيطالي ماوريسيو ساري، قيادة الفريق كمدير فني بعقد يمتد لموسيمين مع الفريق، بعد رحيل مواطنه الإيطالي سيميوني إنزاجي، بعد النتائج السيئة للفريق خلال الموسم المنصرم، وغياب الفريق عن بطولة دوري أبطال أوروبا.

رحل ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق الإيطالي السابق له يوفينتوس، بعد التتويج ببطولة الدوري المح-لي، ولكن السبب في رحيلة عن النادي وتخليه عنه، غيابة في بطولة دوري أبطال أوروبا، نسخة 2019، بعد خروج الفريق من البطولة في الدور الربع نهائي، علي يد الفريق الهولندي آياكس، دوت الخليج يستعرض سبب رحيل ساري من اليوفي.

سبب رحيل ساري عن يوفينتوس

جرجر الفريق الهولندي آياكس أمستردام الفريق الإيطالي يوفينتوس تحت قيادة ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق السيدة العجوز، في لقاء الذهاب بين الفريقين في الدور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019، إلى التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، ليأتي في مباراة الذهاب ويخطف المباراة من اليوفي بنتيجة هدفين مقابل هدف، لتنتهي المبارتين بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

توج اليوفينتوس في موسم 2019 مع الإيطالي ماوريسيو ساري، ببطولة الدوري المحلي والتي إعتاد عليها الفريق في أخر عشرة مواسم، ولكن الأهم كانت من وجهة نظر رؤساء لنادي كانت بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي فشل في تحقيقها ساري، بالرغم من توفير العديد من النجوم العالية في الفريق،ومما جعل النادي لا يفكر كثيراُ في رحيله.