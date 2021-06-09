اجتماع كارتيرون وتغيير ملعب مبارة دجلة.. أخر أخبار الزمالك اليوم 2021/6/9

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واصل لاعبو الزمالك التدريبات إستعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها خلال المواجهات المقبلة أمام أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز في المواجهة التي تجمع الفريقين في السابع عشر من الشهر الجاري، ويستعرضدوت الخليج أبرز الأخبار على الساحة الرياضية.

لاعبو الزمالك يواصلون التأهيل

وخاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وشهد تدريب الحراس في القلعة البيضاء تركيزا شديدا من الرباعي، وحرص أوليفيرا على الانفراد بكل حارس وتوجيه بعض التعليمات والنصائح لهم.

تدريب حراس الزمالك

بينما أدى الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق اليوم الأربعاء قبل مواجهة دجلة وديا غدا.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بالقلعة البيضاء، للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

يذكر أن الزمالك أعلن عن تغيير جديد في مواجهة وادي دجلة والمقرر إقامتها غدا في إطار استعدادت الفريق لمواجهات الدوري الممتاز، وبالتحديد مباراة أسوان في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري.

وتقرر نقل مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة المقرر لها غدا إلى أحد ملاعب مدينة 6 أكتوبر قبل مواجهة أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في الرابعة عصر غد الخميس على ستاد نادي الترسانة، ولكن تم الاستقرار علي خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة ٦ أكتوبر.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام.

وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .