/635268/الداخلية-توضح-جهود-التحول-الرقمي-في-الخدمات-الأمنية-والجماهيرية-فيديو

تواصل وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جهودها الأمنية في منظومة التحول الرقمي، ونشرت الوزارة فيديو يتضمن جهود مواكبة خطة الدولة في التطور الإلكتروني، وذلك من خلال تطوير جميع قطاعات الوزارة، وإتاحة جميع الخدمات الجماهيرية الخاصة بالوزارة إلكترونيا في طفرة غير مسبوقة للتيسير على المواطنين في قضاء مصالحهم.

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى الجهود الأمنية التى تبذلها وزارة الداخلية فى منظومة التحول الرقمي، وإليكم التفاصيل:-

وزير الداخلية يوجه بتطوير وتحديث أنظمة العمل

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، بتطوير وتحديث أنظمة العمل بكافة قطاعات الوزارة، لتقديم أفضل خدمة للجماهير بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بالقرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواكبة خطة الدولة في التحول الرقمي.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ليتم من خلالها نشر الخدمات الإخبارية والخدمية.

خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي يأتي ضمن أولوياتها التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الأمنية بما يسهم فى التيسير على المواطنين وإثراء آفاق التطوير والتحديث.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمي للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات "الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل" – المفقودين – خدمات الحجاج.