/635269/ممدوح-عباس-يثير-الجدل--الزمالك-يهدى-الألقاب-للمنافسين

أثار ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة مثيرة كتبها عبر تويتر يتهم فيها مسئولي اللجنة السابقة بالفشل في إدارة الأمور وإهداء المنافس بطولة الدوري الممتاز، في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج تغريدات ممدوح عباس.

وكتب عباس عبر تويتر: " أشاعوا أنني ذهبت لنادي الزمالك لمناقشة ملفات معينة وهذه الملفات من الضخامة والدسامة بحيث أنها لا تناقش في 30 دقيقة، أيضا ليس من حقي أن أذهب لمناقشة هذه الملفات متطوعا دون أن تتم دعوتي للنقاش، هذا ما قصدت توضيحه".

وعن قرار عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قال عباس "لا أدري من المسؤول أن يبقى فريق نادي الزمالك في إجازة حتى أول أغسطس القادم ابتداء من منتصف ليل يوم 22 يونيو! لا أدري من هو الجهبذ الذي فعل هذا وكيف طاوعه قلبه أن يأخذ هذا القرار وكأننا نحن نهدي البطولة للمنافسين".

ممدوح عباس ينتقد اللجنة الحالية في الزمالك

واصل لاعبو الزمالك التدريبات إستعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها خلال المواجهات المقبلة أمام أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز في المواجهة التي تجمع الفريقين في السابع عشر من الشهر الجاري، ويستعرض دوت الخليج أبرز الأخبار على الساحة الرياضية.

وخاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

حراس الزمالك في مران قوي

وشهد تدريب الحراس في القلعة البيضاء تركيزا شديدا من الرباعي، وحرص أوليفيرا على الانفراد بكل حارس وتوجيه بعض التعليمات والنصائح لهم. بينما أدى الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق اليوم الأربعاء قبل مواجهة دجلة وديا غدا.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بالقلعة البيضاء، للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا. وتقرر نقل مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة المقرر لها غدا إلى أحد ملاعب مدينة 6 أكتوبر قبل مواجهة أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز.