الأهلي يجري مسحة كورونا قبل مران غداً الخميس

/635270/الأهلي-يجري-مسحة-كورونا-قبل-مران-غدا-الخميس

يخضع الجهاز الفني ولاعبين الفريق بالنادي الأهلي، لإجراء مسحة كورونا، غدا الخميس، قبل استئناف التدريبات بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ستة أيام.

استعداداً لمباراة المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً. ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

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أما مباراة العودة في ملعب السلام، فستقام بإدارة تحكيمية لأليوم نيانت على أن يعاونه رضوان جيد كحكم لتقنية الفيديو

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2.