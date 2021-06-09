فيديو.. نص كلمة وزير العدل والنائب العام لمعاونى النيابة العامة دفعة 2017

جدة - نرمين السيد - وشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، السبت الماضى، أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2017 اليمين القانونية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، إيذانا ببدء مباشرتهم عملهم، وذلك فى حضور وفد من الوزارة ولفيف من قيادات النيابة العامة وأعضاء بها.

واستهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها أحد رؤساء النيابة العامة، تضمنت الإشارة إلى انبثاق سلطات واختصاصات النيابة العامة المختلفة من ثقة الشعب فيها ويقينه بنزاهتها ومنهجها الذى اعتصمت به فى أداء رسالتها منذ نشأتها، والتى تمثلت فى ممارسات قادة النيابة العامة جيلا بعد جيل، حتى أصبحت دستور عملها الحاكم لهم بالبحث عن الحقيقة المجردة دون اتباع الهوى للإلمام بحقيقة الواقع وإثباته بالدليل والبرهان تحقيقا للعدالة والمساواة.

وبعد أداء معاونى النيابة اليمين القانونية ألقى المستشار وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للمستشار النائب العام على ما تشهده النيابة من ارتقاء، وهنأ معاونى النيابة على صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم.

وأشار إلى أهمية دور النيابة العامة فى تحقيق العدالة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية.

ثم ألقى المستشار النائب العام كلمة وجه فيها الشكر والتقدير للمستشار وزير العدل لتشريفه مراسم أداء اليمين، وكذا ثمن مجهوداته المبذولة بالوزارة للارتقاء بكامل منظومة العدالة.

وأكد فى مستهل كلمته وفاء واعتزاز النيابة العامة برموزها ودعا لذلك الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح السادة المستشارين محمد عبد العزيز الجندى، ورجاء العربى، وماهر عبد الواحد – النواب العموم السابقون، ثم وجه التهنئة لمعاونى النيابة العامة، مؤكدا ضرورة استيعابهم حجم المسئولية المكلفين بها، وفهم معنى اليمين التى أقسموها اليوم، واستفاض فى شرح مفهوم العدل وكيفية احترام القوانين.

وأوضح مقتضيات تطبيق العدالة وآثارها، وأشار إلى الصفات التى يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامة على المستوى الفنى والقضائى، كما أشار إلى أهمية الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة والاطلاع فى كافة العلوم الأخرى التى تعين عضو النيابة العامة على حسن أدائه لعمله.

ووجه قادة النيابة العامة وأعضاءها الأقدمين إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى معاونى النيابة العامة، ومدى إسهام ذلك الوصل بين الجيلين فى بناء جيل جديد متميز، وأكد دعمه معاونى النيابة وانحيازه إليهم لثقته فى قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك بإعداد برنامج تدريبى لهم يتضمن تعليمهم كافة ما يحتاجونه لمزاولة مهام عملهم على الوجه الأمثل.

واختتم حديثه بتثمينه كافة مجهودات أعضاء النيابة العامة خلال الفترة السابقة بالرغم مما واجهوه فيها من صعوبات، وإسهامهم بشكل فعال فى حسن سير منظومة العدالة.

واختتمت المراسم بتكريم عدد من أعضاء النيابة العامة المتميزين كأسوة حسنة لمعاونى النيابة العامة المعينين وسائر أعضاء النيابة العامة، كما سلم المستشار محمد هشام بركات رئيس النيابة بمكتب النائب العام درع النيابة العامة؛ تكريما ووفاء للمستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، بعدما أكد استمرار ذكراه العطرة وخلود رمزه الجليل.